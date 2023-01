Nog 3 plekken voor play-offs beschikbaar maar NFL bidt vooral voor speler nadat die tijdens wedstrijd ineen zakt

Met 1 speeldag te gaan zijn er nog 3 plekken voor de play-offs beschikbaar. Nadat een speler van Buffalo ineen zakte, zit de NFL echter vooral met zijn gedachten bij hem.

Cincinnati Bengals-Buffalo Bills was de laatste wedstrijd van de zeventiende speeldag. Bij een stand van 7-3 in het eerste kwart zakte Buffalo-safety Damar Hamlin plots in mekaar. De 24-jarige speler werd op het veld nog gereanimeerd en werd later naar het ziekenhuis overgebracht. Bij sommige van zijn ploegmaats rolden de tranen over de wang. De toestand van Hamlin zou nog altijd kritiek zijn.

Een einde in mineur van de speeldag, terwijl de reguliere competitie op sportief vlak net naar het toppunt van de spanning toegroeit. Al komt dat gezien de omstandigheden uiteraard even op het achterplan. Feit blijft dat in principe binnen 6 dagen de reguliere competitie eindigt en dan alle plekken voor de play-offs moeten uitgedeeld zijn.

AL 1 PLOEG MEER DOOR IN NFC

Hieronder de voorlopige top 6 in beide Conferences. De ploegen in het vet zijn al zeker van de play-offs. In de AFC zijn nog twee plaatsen voor de play-offs beschikbaar, in de NFC één plaats.

AFC

1. Kansas City

2. Buffalo

3. Cincinnati

4. Jacksonville

5. LA Chargers

6. Baltimore

NFC

1. Philadelphia

2. San Francisco

3. Minnesota

4. Tampa Bay

5. Dallas

6. New York