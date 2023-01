Van den Bergh-killer Van Gerwen delft zelf onderspit in finale: Engelsman nieuwe wereldkampioen na ninedarter

Nadat hij Van den Bergh uitschakelde, leek Van Gerwen rijp voor de wereldtitel. Het is echter Engelsman Michael Smith die zich tot wereldkampioen heeft gekroond.

Met een droge 6-0 had Van Gerwen in de halve finales Dimitri Van den Bergh uit het toernooi gekegeld. Zo bezorgde de Nederlander zichzelf een kans op zijn vierde wereldtitel. In het andere geval zou Michael Smith zijn eerste wereldtitel binnenhalen.

Het was een heruitgave van de finale van 2019. Na even warm te draaien trakteerden beide spelers de toeschouwers op een hoogstaand spektakel. Smith kwam op 2-1 met een ninedarter, maar nadien ging Van Gerwen naar 2-3.

The greatest leg of darts ever 🎯



Michael van Gerwen



60✔️ 60✔️ 60✔️



60✔️ 60✔️ 57✔️



60✔️ 60✔️ D12 X



Michael Smith



60✔️ 60✔️ 60✔️



60✔️ 60✔️ 60✔️



60✔️ 57 ✔️ D12 ✔️ #9Darter pic.twitter.com/lIHBwLZWVM — Francis Keogh (@HonestFrank) January 3, 2023

Vervolgens brak een beslissende periode in de partij aan. Smith greep zijn kansen en ging met een indrukwekkende reeks van 2-3 achter naar 6-3. Even later kon Smith het afmaken met 7-4. De ninedarter in een perfecte leg was voor Smith - samen met het feit dat hij ook de nieuwe nummer 1 op de ranking is - de kers op de taart.