Luca Brecel maakt geen schijn van een kans tegen Ronnie O'Sullivan op de Masters

De eerste ronde is het eindstation geworden voor Luca Brecel op de Masters.

Het leek vooraf al een onmogelijke opdracht voor Brecel en dat is het ook gebleken tegen Ronnie O'Sullivan. Brecel verloor in de eerste ronde van de Masters met 6-1 maar had wel enkele kansen.

O'Sullivan haalde het eerste frame binnen met 97-break en pakte ook in het tweede frame een vroege voorsprong (0-42), maar Brecel kwam nog terug tot 57-42, maar O'Sullivan haalde het frame toch nog binnen.

Ook in het derde frame had Brecel kansen, tot de witte bal plots ook in de pocket verdween en O'Sullivan ook het derde frame kon binnen halen.

From 𝐬𝐡𝐨𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 to 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞 😳



It's not been Luca Brecel's day so far at Alexandra Palace 🤦‍♂️#CazooMasters | @WeAreWST pic.twitter.com/r5hkU7PNAq — Eurosport (@eurosport) January 9, 2023

De kloof na de pauze, 3-1, was te groot en Brecel verloor uiteindelijk met 6-1 van O'Sullivan. Het was voor Brecel de derde deelname aan de Masters. Ook in 2019 ging hij er in de eerste ronde uit, in 2020 bereikte hij de kwartfinale.