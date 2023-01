🎥 Dimitri Van den Bergh mist op een haar na een 9-darter en gaat moeizaam naar de volgende ronde in Bahrein

Op de Bahrain Darts Masters doen 8 wereldtoppers op uitnodiging mee en daar worden nog eens 8 'lokale' spelers aan toegevoegd. Dimitri Van den Bergh speelde in de 1e ronde tegen de Filipijn Alain Abiabi.

In principe zou dat voor Van den Bergh een gemakkelijke partij zijn, maar hij kwam al snel achter. Ook overleefde hij een matchdart. Van den Bergh herpakte zich en pakte bijna met een 9-darter uit, maar hij miste dubbel 18. Zo kwam hij terug en won hij met 6-5.

EIGHT PERFECT DARTS! 😩



Oh my word.



Dimitri Van den Bergh misses D18 for a nine-darter in the opening game of the tournament!



He moves into a 5-3 lead and he's within a leg of the match...



📺 https://t.co/ohoe51HgDF | R1 pic.twitter.com/RG6wHaT2vC