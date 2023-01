Glorie voor familie Desmet: broer en zus Stijn en Hanne veroveren beiden goud op EK op 1000 meter

Het is feest bij de familie Desmet! Stijn (foto) en Hanne, broer en zus, hebben op het EK allebei een gouden medaille veroverd.

Dat deden ze allebei dan ook nog eens op hetzelfde nummer: op de 1000 meter. Stijn lag bij de mannen sowieso op schema om een medaille te pakken. De vraag was dan nog welke kleur dat het zou zijn. Met een mooie passeerbeweging in de laatste bocht zorgde Stijn er voor dat het goud was en geen zilver.

HANNE DESMET KLOPT SCHULTING

Eerder op de dag had zijn zus Hanne hem al het goede voorbeeld gegeven op het EK shorttrack. Met de Nederlandse Suzanne Schulting had zij wel een concurrente van formaat. Aan het eind wist Hanne dan de maat te nemen van haar noorderbuur.

Broer en zus Desmet deden ook nog mee aan de estafette namens België, samen met Ward Petré en Tineke den Dulk. België veroverde zilver op dit nummer, de titel ging naar Nederland. Hanne en Stijn Desmet hadden overigens eerder op dit EK al eremetaal veroverd. Zaterdag haalden ze allebei zilver op de 1500 meter.