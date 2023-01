Zes teams winnen in Super Wild Card Weekend: Jacksonville (na comeback) en Buffalo met hakken over de sloot

Jacksonville en Buffalo waren de teams die in het Super Wild Card Weekend de meest nipte zeges hebben geboekt. Dat is de eerste ronde van de play-offs, waarin de NFL-teams dus hun weg verder willen zetten richting SuperBowl.

Vooral het wedstrijdscenario in Jacksonville-LA Chargers was straf. Na het eerste kwart stond het 0-17 voor Los Angeles. Nadien kwamen de Jacksonville Jaguars nog met een straffe comeback, om uiteindelijk met 31-30 de overwinning uit de brand te slepen. Ook Buffalo had weinig overschot, nadat het nochtans overtuigend begonnen was. Het klopte Miami met 34-31.

In de andere wedstrijden in de eerste ronde van de play-offs waren er wel duidelijke winnaars. De uitslagen: San Francisco-Seattle 41-23, Minnesota-New York 24-31, Cincinnati-Baltimore 24-17 en Tampa Bay-Dallas 14-31. Dallas was dus de enige ploeg die op verplaatsing wist te winnen.

DIVISIONAL ROUND

De volgende ronde, de Divisional Round, zal zaterdag en zondag afgewerkt worden. Dit zijn de affiches: Kansas City-Jacksonville, Philadelphia-New York, Buffalo-Cincinnati en San Francisco-Dallas. Na komend weekend zijn er dus nog slechts vier teams in de running voor de SuperBowl in Arizona.