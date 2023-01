Cincinnati wint rematch in sneeuw tussen teams die ineenzakken Hamlin meemaakten: nog 4 teams op SuperBowl-koers

Begin januari was het ineenzakken van Damar Hamlin hét grote thema in de sportwereld. Cincinnati en zijn team Buffalo speelden toen tegen mekaar en dat deden ze inmiddels opnieuw in de play-offs van de NFL.

In de Divisional Playoff was Buffalo-Cincinnati immers één van de vier affiches. Dat deed dus denken aan wat Hamlin overkomen was. Om het allemaal nog wat spectaculairder te maken, moesten de spelers van beide teams in de koude en de sneeuw de sportieve strijd weer aangaan. Cincinnati liep in het eerste kwart al 0-14 uit. Het gaf die voorsprong niet meer uit handen en schakelde Buffalo uit met 10-27.

Ook de drie andere overblijvende ploegen in de play-offs zijn gekend. Kansas City speelde een beter tweede kwart dan Jacksonville en had daar zijn zege aan te danken: 27-20. Philadelphia domineerde tegen New York: 38-7. Op scorend vermogen was het lang wachten in San Francisco-Dallas. Uiteindelijk was het de thuisploeg die aan het langste eind trok met 19-12.

ZONDAG CONFERENCE-TITELS OP HET SPEL

Het is zo duidelijk geworden welke teams mekaar komende zondag zullen bekampen in de strijd om de Conference-titel. In de NFC is het Philadelphia-San Francisco, in de AFC Kansas City-Cincinnati. De winnaars van die partijen nemen het tegen mekaar op in de SuperBowl.