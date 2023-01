Deze keer geen lang avontuur: 'Dancing Dimi' verslikt zich in Schot en gaat er meteen uit op de Darts Masters

Het kan niet altijd prijs zijn. Op de Darts Masters is 'Dancing Dimi' er niet in geslaagd om lang mee te gaan in het toernooi.

Het is reeds in de eerste ronde tot een uitschakeling gekomen voor Dimitri Van den Bergh. In het Engelse Milton Keynes moest hij het op de Darts Masters opnemen tegen Gary Anderson. De Schot liet zich kennen als een taaie opponent. De eerste vier sets werden onder beide spelers nog netjes verdeeld. Nadien kon Anderson echter op voorsprong komen en zelfs uitlopen naar 4-2. De exit dreigde dan al, maar met een uitworp 136 en een dubbel hing Van den Bergh de bordjes opnieuw gelijk. ANDERSON NEEMT WEER AFSTAND Erop en erover, zou je dan denken. Dat bleek echter niet mogelijk. Anderson herpakte zich en Van den Bergh miste hierna zijn dubbels. Logisch gevolg is dat Anderson dan opnieuw afstand nam en het uiteindelijk haalde met 6-4. Einde toernooi dus voor Van den Bergh.