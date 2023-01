Loena Hendrickx moet tevreden zijn met zilver op EK na dubbele val in vrije kür, 16-jarige Nina Pinzarrone vijfde bij debuut

Een eerste medaille voor België op een EK, maar geen goud voor Loena Hendrickx.

Loena Hendrickx stond na de korte kür op de tweede plaats nadat ze niet foutloos kon blijven. In de vrije kür moest ze dus iets goedmaken en het liefst foutloos blijven, maar dat lukte niet.

Hendrickx viel opnieuw twee keer en stond even aan de leiding, maar de Georgische Goebanova haalde haar beste vrije kür van het seizoen boven en pakte goud. Hendrickx pakte zilver met een achterstand van 6,5 punten, de eerste medaille voor België op een EK. De Zwitserse Kimmy Repond pakte brons.

De Belgische Nina Pinzarrone, pas 16, schaatste in de vrije kür bijna foutloos en schaatste een persoonlijk record in de vrije kür. Ze eindigde dan ook knap vijfde in de eindstand.