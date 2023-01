🎥 Philadelphia en Kansas City plaatsen zich voor de SuperBowl, waanzinnige catch spreekt tot de verbeelding

De ploegen die de SuperBowl gaan spelen zijn bekend: Philadelphia en Kansas City zullen het tegen mekaar opnemen in hét sportevenement van het jaar.

Zondag stonden de Conference Championships op het programma. Met andere woorden: welke twee teams zouden doorstoten naar de SuperBowl? De Philadelphia Eagles lieten over hun ticket voor de SuperBowl weinig twijfel bestaan. Zij domineerden tegen San Francisco, dat uitgezonderd één touchdown offensief niets in de pap te brokken had. Philadelphia won met 31-7.

Het was ook een speler van Philadelphia die de show stal met dé actie van de match en meteen viraal ging op sociale media. Vroeg in de wedstrijd - er was nog niet gescoord - toonde Devonta Smith zijn atletisch vermogen door bij een dieptepass een fantastische catch te realiseren. Het bracht zijn ploeg ook dicht bij de eindzone voor een eerste score en de rest is geschiedenis.

Tegenstander van Philadelphia in de SuperBowl is Kansas City, dat wel moest knokken tot het einde om de kwalificatie over de streep te trekken. Cincinnati knabbelde in het vierde kwart nog aan zijn achterstand, maar kwam te laat met zijn poging tot comeback. Het werd 23-20 voor de Kansas City Chiefs. De SuperBowl gaat zondag 12 februari door in het State Farm Stadium in Glendale, Arizona.