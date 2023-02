🎥 American Football-legende Tom Brady houdt er definitief mee op en zegt vaarwel met zeven Super Bowls

Nu is het voor echt, zweert Tom Brady. De American Football-legende houdt er definitief mee op en heeft dat aangekondigd op sociale media.

De 45-jarige Tom Brady is de meest succesvolle American Football-speler in de geschiedenis. De quarterback verwezenlijkte talloze records en stapte zeven keer als winnaar van het veld in de Super Bowl, de hoogmis van de NFL.

Brady veroverde zes titels met de New England Patriots en dan nog eentje met de Tampa Bay Buccaneers. Exact een jaar geleden kondigde Brady al eens zijn afscheid aan, maar al snel kwam hij daarop terug. Dat is deze keer niet de bedoeling.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

"Ik kom meteen ter zake: ik houd er voorgoed mee op. Mijn familie, mijn vrienden, mijn teammaats, mijn tegenstanders op het veld: bedankt aan jullie allemaal om mij te steunen. Bedankt om mij mijn absolute droom te laten beleven. Ik zou er niets aan veranderen", zegt Brady in een videoboodschap, vechtend tegen de tranen.