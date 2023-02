Dimitri Van den Bergh sprokkelt eerste punten in Premier League maar verliest wel opnieuw van Van Gerwen

De Premier League is begonnen en Dimitri Van den Bergh talmde niet om zijn eerste punten op het scorebord te krijgen. Daarna kwam hij Michael van Gerwen tegen.

In zijn eerste partij in het Noord-Ierse Belfast nam Dimitri Van den Bergh het op tegen Jonny Clayton. De eerste legs werden nog netjes verdeeld: zo stond het op een gegeven moment 2-2. Nadien was Van den Bergh duidelijk te sterk voor zijn tegenstander en nam hij eenvoudig afstand door het winnen van vier legs op rij. Met 6-2 naar de halve finales dus.

STERKER BEGIN VAN VAN GERWEN

Daarin was zijn tegenstander op de openingsavond van de Premier League darts ene Michael van Gerwen: de man van wie 'Dancing Dimi' verloor op het WK. Die liet aanvankelijk een hoger dubbelpercentage en gemiddelde optekenen. Van Gerwen liep zo al snel 3-1 uit.

Dat was ook meteen doorslaggevend, want in het vervolg van de partij lag het niveau van de twee spelers dicht bij elkaar. De marge bleef zo hetzelfde en Van Gerwen stak met 6-4 de zege op zak. Door zijn overwinning tegen Clayton heeft Van den Bergh wel al twee punten achter zijn naam in de stand.