Luca Brecel strandt op de German Masters in de 1/8-finales

Luca Brecel is op de German Masters uitgeschakeld. Hij ging er in de 1/8-finales tegen Robert Milkins eruit.

Om zich voor de 1/8-finales te plaatsen had Luca Brecel de Welshman Matthew Stevens met 2-5 verslagen. Voor een plaats in de kwartfinales was de Engelsman Robert Milkins de tegenstander van Brecel.

Milkins pakte meteen het 1e frame, maar Brecel sloeg meteen terug. Daarna liep Milkins 1-4 uit.

Brecel stond met de rug tegen de muur, maar sloeg terug. Hij won het 6e en nadien ook het 7e frame. Hij nam na een 64-break van Milkins over en won het frame dankzij een 68-break. Zo stond het 3-4. Een comeback leek in de maak, maar dan maakte Milkins er plots een einde aan: 3-5.