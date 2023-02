Dimitri Van den Bergh meteen uitgeschakeld in de 2e manche van de Premier League

De 2e manche van de Premier League darts is voor Dimitri Van den Bergh niet goed afgelopen. Hij verloor meteen zijn 1e partij van de avond.

In Cardiff was het de 2e speeldag van de Premier League darts. Dimitri Van den Bergh speelde tegen Michael van Gerwen.

Eerst behielden beide spelers hun eigen leg en daarna kon Van den Bergh bij 3-2 breaken, maar hij liet dat na. Van Gerwen strafte dat af en breakte op de leg van de Belg. Daarna maakte de Nederlander het af: 6-4.

De 2e speeldag werd uiteindelijk gewonnen door thuisspeler Gerwyn Price. Hij won in de halve finales van van Gerwen en in de finale was hij voor Nathan Aspinall te sterk.