Dimitri Van den Bergh laat drie matchdarts liggen en misloopt zo kwartfinale op Players Championship

Als Dimitri Van den Bergh die matchdarts maar had kunnen benutten. Dan was hij op Players Championship 2 misschien nog veel verder kunnen komen.

Van den Bergh was in het Engelse Barnsley wel de beste van de zeven Belgische darters die meededen in het Players Championship 2. 'Dancing Dimi' boekte dan ook mooie overwinningen tegen de Engelsman Clark, de Nederlander Zonneveld en de Welshman Burnett.

Clark en Burnett kregen elk een 6-1 om de oren. Tussendoor versloeg Van den Bergh Zonneveld met 6-3. Het gevolg was dat onze landgenoot zich plaatste voor de achtste finales, waarin hij het moest opnemen tegen Luke Humphries.

MATCHDARTS IN BESLISSENDE LEG

Ook deze Engelsman leek aanvankelijk voor de bijl te gaan. Van den Bergh liep immers 3-5 uit. Humphries kwam nog terug tot 5-5. Er kwam dus een beslissende leg aan te pas. Van den Bergh kreeg drie matchdarts, maar kon het evenveel keer niet afmaken. Humphries deed dat wel en won zo met 6-5. De eindwinst in het toernooi zou uiteindelijk voor de Nederlander Danny Noppert zijn.