Dimitri Van den Bergh strandt in de finale van de Premier League tegen een fenomenale Michael Smith

Dimitri Van den Bergh heeft op de 3e speeldag van de Premier League in de finale verloren. Wereldkampioen Michael Smith was te sterk.

In de 1e ronde moest Dimitri Van den Bergh tegen Peter Wright. In Glasgow was de Schot de thuisspeler en dat kon Van den Bergh stevig aanhoren. Hij werd de hele wedstrijd uitgejouwd, maar liet zich niet van de wijs brengen. Hij won met 4-6.

Daarna speelde Van den Bergh tegen Nathan Aspinall. Daartegen maakte Van den Bergh heel wat indruk. Hij gooide met een gemiddelde van 105,73 en gooide ook sterk uit. Aan het einde had hij een dubbelpercentage van 54,5%. Zo won hij met 6-1 en stond hij in de finale.

Van den Bergh stond met heel veel vertrouwen in de finale. Daar was wereldkampioen Michael Smith de tegenstander, maar die forceerde meteen de break. Van den Bergh deed er alles aan om terug in de wedstrijd te komen, maar Smith stond ijzersterk te spelen en won met 4-6. Zo haalde hij een gemiddelde van 109,42.