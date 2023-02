Van den Bergh klopt Huybrechts-killer op Players Championship maar gaat er zelf ook uit in achtste finales

Misschien was Dimitri Van den Bergh wel extra geprikkeld om iets voor zijn maatje Kim Huybrechts te doen. In elk geval klopte 'Dancing Dimi' op Players Championship 4 de man die Huybrechts had uitgeschakeld.

Nochtans was Huybrechts, die Players Championship 3 op zijn naam schreef, de dag ook sterk begonnen door de Nederlander Luc Peters op een duidelijke 6-1 te trakteren. In de tweede ronde kwam het voor Huybrechts tot een spannende strijd met Ian White. De Engelsman was net een tikkeltje sterker en haalde het met 6-5.

BELGISCH ONDERONSJE

De beste Belg op het Players Championship 4 was niet onverwacht Dimitri Van den Bergh, die in de tweede ronde met Brian Raman een landgenoot uitschakelde. Het werd 6-3 voor Van den Bergh in dit Belgisch onderonsje. Nadien wachtte White, die dus de maat had genomen van Huybrechts. Tegen 'The Dreammaker' was er voor White geen beginnen aan: het werd 6-2.

Voor Van den Bergh eindigde het verhaal vervolgens wel in de achtste finales. De Welshman Jim Williams schakelde hem uit met 6-3.