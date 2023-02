Luca Brecel begint goed aan het Players Championship en ontloopt Mark Allen in de volgende ronde

Luca Brecel is goed aan het Players Championship begonnen. Hij klopte in de 1e ronde de Jack Lisowski. In de volgende ronde wacht niet de verwachte naam.

Het Players Championship is een tornooi met de beste 16 spelers van de jaarranking. Luca Brecel plaatste zich als 8e voor dat tornooi en kwam in de 1e ronde uit tegen de Engelsman Jack Lisowski. Brecel begon goed aan de partij en pakte met een break van 99 meteen de voorsprong. Lisowski sloeg terug en met breaks van 77, 85 en 104 kwam hij op een 3-4-voorsprong. Het was een goede partij, want ook Brecel had weinig moeite om de ballen te potten. Met een break van 78 kwam hij opnieuw langszij en nadien kwam Brecel opnieuw op voorsprong. Lisowski leek terug gelijk te maken, maar bij zijn break van 53 miste hij een gemakkelijke rode en Brecel maakte het daarna in 2 tijden af: 6-4. In de volgende ronde wacht de Engelsman Joe O'Connor en niet de Noord-Ier Mark Allen. O'Connor stuurde Allen verrassend met 6-3 naar huis.