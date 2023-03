Dimitri Van den Bergh strandt in de Premier League darts opnieuw in de halve finales

Dimitri Van den Bergh is in de Premier League darts opnieuw in de halve finales gestrand. Deze keer was Jonny Clayton te sterk.

Voor de 5e speeldag van de Premier League darts waren we in Exeter aanbeland. Dimitri Van den Bergh speelde in de 1e ronde tegen Chris Dobey. Van den Bergh haalde meteen een hoog niveau en met 140- en 121-finishes pakte hij de zege binnen. Hij won van Dobey met 6-3. In de halve finales speelde Van den Bergh tegen Jonny Clayton. Ook dat was op papier een haalbare kaart, maar Van den Bergh haalde nooit zijn niveau van de 1e ronde. Zo verloor hij met 2-6. Clayton speelde de finale tegen Michael Van Gerwen. Van Gerwen won de finale met 6-3 en verstevigde zo zijn leidersplaats. Van den Bergh staat 5e.