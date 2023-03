Uitgerekend Nederlandse rivaal roept 'Dancing Dimi' halt toe na knappe zeges: halve finales eindstation op UK Open

Dat was begin dit jaar al het geval op het WK darts. Op de UK Open herhaalde de geschiedenis zich. Dat neemt niet weg dat Dimitri Van den Bergh er een goed toernooi heeft opzitten. Er waren enkele schitterende overwinningen te noteren. Na spannende partijen tegen Mervyn King (10-8) en Gary Anderson (10-8). En dan was er nog die demonstratie tegen Richie Burnett (10-2).

Deze prestaties brachten Van den Bergh tot in de halve finales, waar hij Michael van Gerwen dus opnieuw tegenkwam. Geen droge 6-0 in het nadeel van onze landgenoot deze keer. Na zes legs stond het 3-3 en kon het nog alle kanten uit.

