Stijn Desmet pakt zilver op het WK shorttrack

Stijn Desmet heeft op het WK shorttrack zilver gepakt. Op de 1000 meter toonde hij heel wat lef.

Op het WK shorttrack in Seoel stond Stijn Desmet in de finale op de 1000 meter. Hij kon als Europees kampioen België de 1e medaille op het WK bezorgen.

Desmet toonde veel lef tijdens de finale en pakte meteen resoluut de kop. Zijn concurrenten bleven in het zog, maar in het slot moest Desmet toch de Zuid-Koreaan Park laten voorgaan. Desmet dwong hem buitenom te gaan, maar Park was te sterk en snelde naar het goud. Desmet pakte zilver en zo de 1e Belgische medaille op het WK.

Voor Desmet is het zijn beste WK-prestatie. In 2022 pakte hij al eens brons op de 500 en de 1000 meter.