Binnenkort begint het PDC World Darts Championship: Tegen wie spelen de Belgen en wie zijn de favorieten voor eindwinst?

De fans van Darts hebben iets om naar uit te kijken, want op 15 december begint het PDC World Darts Championship, beter gekend als het WK Darts. Er zullen drie Belgen in actie komen op het WK.

Eerder deze ochtend gaven we al mee dat Dimitri Van Den Bergh vrij is in de eerste ronde. Zoals u HIER kan lezen, zal Van Den Bergh, de nummer 9 van de wereld, het niet onder de markt hebben in de tweede ronde. Hij neemt het op tegen Luke Humphries of Paul Lim. in 2019 speelde Van Den Bergh tegen Humphries op het WK en toen verloor onze landgenoot met 4-1.

Kim Huybrechts en Mike De Decker komen wel in de eerste ronde in actie. Huybrechts neemt het op tegen de Chinees Di Zhuang, terwijl De Decker tegen de Japanner Edward Foulkes zal moeten spelen.

Wie zijn de favorieten?

En wat met de grote namen? Zij krijgen uiteraard, net zoals Dimitri Van Den Bergh, in de eerste ronde vrij. Het wordt vooral uitkijken naar Michael van Gerwen. De Nederlander is nog steeds de grote naam in het darts en hij wordt gezien als de topfavoriet om het WK Darts te winnen.

Toch zijn er enkele outsiders. Van Gerwen zal zo vooral rekening moeten houden met Peter Wright. De Schot met het opvallende kapsel haalde het in de vorige editie met 3-7 van de Nederlander en zou het kunststukje maar al te graag willen herhalen.

Daarnaast wordt het uitkijken naar Gerwyn Price, de nummer drie van de wereld, en Michael Smith. Smith haalde in 2019 nog verrassend de finale, maar verloor toen met 7-3 van Michael van Gerwen. Ook Gary Anderson, winnaar van het WK Darts in 2015 en 2016, is een man om in de gaten te houden, als is de Schot nu "slechts" de nummer 13 van de wereld.