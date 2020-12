Vierde ronde op WK Darts komt eraan: tegen wie speelt Dimitri Van den Bergh en wanneer wordt de wedstrijd afgewerkt?

Het WK Darts is populairder dan ooit. Het komt onder meer dankij de prestaties van onze landgenoten Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh. Huybrechts is ondertussen uitgeschakeld, maar Van den Bergh zal morgenavond zijn vierde ronde afwerken.

Het WK Darts komt in een beslissende fase terecht. Vandaag staan de laatste wedstrijden van de derde ronde op het programma en beginnen ze zelfs al aan de vierde ronde. Zo speelt onder meer Michael van Gerwen tegen Joe Cullen en werkt Clemens, de Duitser die de vorige wereldkampioen Peter Wright uitschakelde, zijn vierde ronde af tegen Ratasjki.

Morgen komen de andere toppers aan bod in de vierde ronde. Zo speelt Gary Anderson, gisteren nog kwaad na zijn partij tegen Suljovic (lees HIER) tegen Jason Lowe of Devon Petersen. Gerwyn Price neemt het dan weer op tegen Mervyn King.

Toch kijken we vooral reikhalzend uit naar de laatste wedstrijd van woensdag. Dan speelt Dimitri Van den Bergh zijn vierde ronde tegen Chisnall of Noppert, die vandaag tegen elkaar spelen. Bij winst speelt Van den Bergh in de kwartfinale tegen Michael van Gerwen (als die zijn vierde ronde weet te winnen).