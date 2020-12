Gary Anderson niet te spreken over tegenstander: "Als het zo verder gaat, ben ik klaar met de sport"

Gary Anderson kon zich gisteren kwalificeren voor de vierde ronde van het WK Darts, maar het ging niet van een leien dakje. De Schot haalde het met 4-3 van Mensur Suljovic en was na de wedstrijd enorm geïrriteerd.

Suljovic deed er namelijk alles aan om Anderson uit zijn concentratie te halen. "Het begon al bij de tafeltjes. Hij stond bij het tafeltje dat aan mij was toegewezen. Ik moest een andere looproute nemen en was er na de eerste set niet meer bij", aldus Anderson bij SkySports na de wedstrijd.

Daarnaast was The Flying Scotsman niet te spreken over de manier waarop de Oostenrijker aan het gooien was. "Echt een vreselijke wedstrijd. Het was echt belachelijk hoe veel tijd hij nam voor zijn beurten. Zo'n dingen zijn de redenen waarom ik het niet zo graag meer doe."

Gary Anderson hoopt dat hij zo'n wedstrijden niet meer moet mee maken. "Ik wil gewoon darten, maar als het zo verder gaat, ben ik klaar met de sport. Veel mensen zullen wel weggezapt hebben tijdens deze wedstrijd, maar ik zou het ook gedaan hebben", legde de Schot uit.