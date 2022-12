Dimitri Van den Bergh heeft weinig moeite met Kim Huybrechts in Belgenduel op WK darts

Belgen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts speelden in de achtste finales tegen elkaar voor een plek in de kwartfinale. Een echt duel werd het nooit echt want Van den Bergh was ontkennend.

Er werd tot zeven sets gespeeld en Van den Bergh ging in de eerste set meteen tweemaal door de worp van Huybrechts en won zo snel de eerste set. Huybrechts deed hetzelfde in de tweede set, maar Van den Berghe pakte toch de tweede set.

Ook in set drie en vier (3-1 en 3-0) maakte Van den Bergh snel komaf met Huybrechts. Zondag speelt 'Dancing Dimi' tegen Jonny Clayton, de nummer 7 van de wereld, voor een plek in de halve finales. Dat zou een primeur zijn voor een Belg.

DIMI THRASHES HUYBRECHTS! 🇧🇪



It's a whitewash from Dimitri Van den Bergh as he beats compatriot Kim Huybrechts in straight sets to reach the Quarter-Finals.



He'll face Jonny Clayton for a place in the last four!#WCDarts | R4

