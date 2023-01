Dimitri Van den Bergh legt het nipt af tegen kersverse wereldkampioen in kwartfinales Bahrein door gemiste dubbels

Het was zaak voor Van den Bergh om zijn spelpeil op te krikken na zijn nipte zege tegen de Filipijn Abiabi en dat deed 'Dancing Dimi' ook. Michael Smith, die onlangs nog de wereldtitel veroverde, ging wel het best van start. Het antwoord van Van den Bergh was niet mis: het winnen van drie games op rij. Nadien knokte Smith weer terug tot 3-3.

Van den Bergh haalde doorheen de partij een goed niveau, maar te veel gemiste dubbels deden hem de das om. Zeker die bij 3-4, want dat waren dus kansen om 3-5 uit te lopen. Dat bleek een kantelmoment: Smith ging erop en erover en pakte met 6-4 de winst.

SMITH SNEAKS THROUGH! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



An edgy performance from both players but it's Michael Smith who secures his spot in the semi-finals, defeating Dimitri Van den Bergh 6-4!



The Belgian missing 26 darts at double in just ten legs...



