🎥 Topevenement ook echt sportief hoogtepunt: Kansas City wint SuperBowl na beslissende score 8 seconden voor tijd

Ruim 79 000 toeschouwers waren afgezakt naar het State Farm Stadium in Glendale, Arizona, om de ontknoping van het NFL-seizoen live mee te maken. Bij 14-24 voor de Philadelphia Eagles strompelde Kansas City-quarterback Patrick Mahomes met een enkelblessure van het veld.

Het zag er alles behalve goed uit voor Kansas City aan de rust. Het kon misschien ook wat inspiratie puren uit de Halftime Show: steevast gaat daar evenveel aandacht naar uit dan naar het sportieve. Dit jaar was het een zwangere Rihanna die het publiek op al haar grote hits trakteerde.

Fighting for every inch. @PatrickMahomes

In de tweede helft keerde ook Mahomes terug en hij gaf nog twee beslissende passes die tot een touchdown leidden. Dat zorgde voor een stand van 35-35. Op 8 seconden van het einde trapte Harrison Butker vanaf 27 yards de beslissende fieldgoal tussen de palen: de Kansas City Chiefs veroverden de SuperBowl met 38-35. Mahomes werd gekroond tot MVP.

.@buttkicker7 gives the @Chiefs the lead with 8 seconds left!



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/zic4DWtJ0a