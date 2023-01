De NFL haalt opgelucht adem: Damar Hamlin is opnieuw wakker en "maakte de voorbije 24 uur een opmerkelijke verbetering"

De NFL haalt opgelucht adem, want Damar Hamlin is opnieuw wakker geworden. De speler van de Buffalo Bills lag de voorbije dagen in coma.

Enkele dagen eerder werd de NFL serieus opgeschrikt. Tijdens de wedstrijd tussen de Cincinatti Bengals en de Buffalo Bills tackelde Bills-speler Damar Hamlin Tee Higgins. Hamlin verloor na een harde klap het bewustzijn en moest op het veld verzorgd worden. Ook werd de wedstrijd afgelast. Sindsdien hield de hele NFL-wereld de adem in. Donderdag kwamen de Bills met goed nieuws. Hamlin had de voorbije 24 uur een opmerkelijke verbetering ondergaan. Ook vertelde zijn entourage aan CNN dat hij terug bij bewustzijn is. Hamlin zal geen neurologische schade aan de impact overhouden. Ook blijven zijn longen genezen. pic.twitter.com/4Fyd2JZVLb — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 5, 2023