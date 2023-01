Bart Swings spoelt mislopen van 'Sportman van het Jaar'-award door met medaille op het EK allround

Remco Evenepoel en niet Bart Swings is 'Sportman van het Jaar' geworden. Swings was op het EK allround actief en kon dus het gala niet bijwonen.

Gezien zijn gouden medaille op de Olympische Spelen was er ook een argument te maken voor Bart Swings als Sportman van het Jaar, maar de ijsschaatser moest het uiteindelijk stellen met een derde plaats. Ondertussen gaat Swings gewoon door met medailles te veroveren.

In het Noorse Hamar eindigde Swings zaterdag 4de op de 5000 meter en 5de en op de 5000 meter. Met zijn derde plek op de 1500 meter lag hij zondag perfect op schema om brons te pakken. Er moest nog wel de afsluitende 10 000 meter gereden worden. Swings stelde op dat nummer comfortabel zijn bronzen medaille veilig.

EUROPESE TITEL VOOR NEDERLANDER

Het is voor Swings de derde keer in zijn carrière dat hij een medaille kan pakken op een EK allround. De Europese titel ging naar de Nederlander Patrick Roest, die de Noor Sander Eitrem in diens thuisland verwees naar de tweede plek.