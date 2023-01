Ook laatste tickets verdeeld: begin van play-offs NFL en dus laatste rechte lijn richting SuperBowl staan voor de deur

De laatste weken kon u al enkele berichten lezen over de situatie in de NFL. De weg naar de SuperBowl kan nu echt ingezet worden, nu het begin van de play-offs voor de deur staat.

In onze update van 3 januari ging het vooral over de toestand van Damar Hamlin, die op het veld in mekaar is gezakt. Gelukkig stelt de speler het inmiddels beter. Op dat moment waren er nog drie plekken te verdienen voor de play-offs. Die zijn naar Jacksonville, Miami en Seattle gegaan. Kijk hieronder naar hoe de veertien teams die meedoen aan de play-offs de reguliere competitie geëindigd zijn.

AFC

1. Kansas City (14-3)

2. Buffalo (13-3)

3. Cincinnati (12-4)

4. Jacksonville (9-8)

5. LA Chargers (10-7)

6. Baltimore (10-7)

7. Miami (9-8)

NFC

1. Philadelphia (14-3)

2. San Francisco (13-4)

3. Minnesota (13-4)

4. Tampa Bay (8-9)

5. Dallas (12-5)

6. New York (9-7-1)

7. Seattle (9-8)

Dit weekend is het Super Wild Card Weekend. Dit houdt in dat er zes matchen op het menu staan in de play-offs en enkel de eerste reekshoofden vrijgesteld zijn. Zaterdag is het San Francisco-Seattle en Jacksonville-LA Chargers. Zondag is het Buffalo-Miami, Minnesota-New York en Cincinnati-Baltimore. Ten slotte is er ook maandag nog een wedstrijd uit deze ronde: Tampa Bay-Dallas.