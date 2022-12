🎥 Sterke Luca Brecel legt nu zelfs man in vorm overtuigend over de knie en staat in finale English Open

Luca Brecel valt voorlopig maar niet te stuiten op de English Open. Een finaleplek is al een feit nadat hij man in vorm Mark Allen versloeg.

De stuntzege tegen Judd Trump bewees reeds de hoogvorm waarin Brecel verkeert. Mark Allen is wel al een hele tijd sterk op dreef en zou dus een taaie klant zijn in de halve finales. Een prima begin hielp Brecel meteen in het zadel. In de eerste twee frames kwam Allen er amper aan te pas.

Je zou dan een reactie verwachten van de nummer vijf op de wereldranking. Niets daarvan. Brecel stond zelf uitstekend te spelen en stoomde zowaar door naar 4-0. De overwinning was op dat moment al dichtbij. Het was juist nog kwestie om het helemaal af te maken in deze best-of-7.

Allen slaagde er wel in om nog twee frames naar zich toe te trekken, maar dat belette Brecel niet om met een overtuigende score zich te plaatsen voor de finale: het werd 6-2. In de eindstrijd is Mark Selby zijn tegenstander. Daarin zal gespeeld worden naar een best-of-17.