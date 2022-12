🎥 Met Fallon Sherrock gaat de laatste vrouw op het WK darts eruit

Fallon Sherrock is uitgeschakeld op het WK darts. Daarmee is elke vrouw op het WK uitgeschakeld.

Aan het WK darts namen in deze editie 3 vrouwen deel. Beau Greaves en Lisa Ashton hadden eerder al verloren. Fallon Sherrock kwam als laatste in actie en speelde tegen Ricky Evans die als kerstman het podium opliep.

Sherrock was in 2020 een sensatie door als allereerste vrouw ooit een wedstrijd op het WK te winnen, maar voor het 2e jaar op rij lukte het haar niet. Sherrock won nog de 1e set, maar dan begon Evans secuurder zijn darts te gooien. Hij won (telkens nipt) de volgende sets en in de 4e set maakte hij het af met een 107-finish.

