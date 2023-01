'Dreammaker' Dimitri Van Den Bergh schrijft geschiedenis en plaatst zich voor halve finale WK darts

In een nagelbijter tegen Jonny Clayton heeft Dimitri Van den Bergh zich geplaatst voor de halve finale van het WK Darts. Het nummer 15 van de wereld versloeg het nummer 7 met 5-3.

Clayton mocht aan de wedstrijd beginnen en kreeg zo meteen het voordeel om aan de wedstrijd te beginnen waardoor Dimitri Van den Bergh sowieso een set van Clayton moest afsnoepen.

Dat lukte in de eerste 6 sets niet.Op zijn eigen sets duldde Van den Bergh vaak geen tegenstand maar Clayton behield ook telkens zijn sets waardoor het 3-3 stond na 6 sets.

In de 7e set leek het ook voor Clayton te zijn maar Clayton miste eerst tweemaal op de dubbel 8 om daarna ook drie keer geen dubbel 4 te vinden. Van den Bergh profiteerde om de set te pakken.

VAN DEN BERGH IS ONE AWAY!!



Dimitri Van den Bergh makes it back-to-back sets to move onto the brink of victory...



The first set to go against the darts, and Clayton has to now respond!

📺 https://t.co/37DNuuK5Me pic.twitter.com/aFK11NpBGp — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2023

Van den Bergh moest enkel nog zijn eigen set winnen en dat begon goed maar Clayton slaagde er nog eens in om te breaken. The Dreammaker liet zich niet uit zijn lood slaan en bleef goed gooien. Met een finish van dubbel 9 plaatste hij zich voor de halve finale van het WK en stuurde hij Clayton naar huis.

WHITEWASH OPENER!



Jonny Clayton is off to the perfect start here, taking the first set without reply and he leads Van den Bergh 1-0!

📺 https://t.co/37DNuuK5Me pic.twitter.com/ayofr98udN — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2023

VAN DEN BERGH LEVELS!



Dimitri Van den Bergh clinches the second set in straight legs to level against Jonny Clayton.



Roles reversed from the opening set.

📺 https://t.co/37DNuuK5Me pic.twitter.com/OJrdZGImNS — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2023

CLAYTON LEADS AGAIN!



Jonny Clayton pinches the set with a break of throw to lead 2-1...



He averaged 105 in that set!

📺 https://t.co/37DNuuK5Me pic.twitter.com/w5yqfLYeeT — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2023