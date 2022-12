Geen drie Belgen in de derde ronde van het WK darts: Mike De Decker verliest met 3-0

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts kon zich plaatsen voor de derde ronde op het WK darts, Mike De Decker niet.

Mike De Decker (PDC-57) nam het in zijn match in de tweede ronde op tegen de Serviër Mensur Suljovic (PDC-30). Na zijn sterke match in de eerste ronde met acht 180's was het vertrouwen groot.

Maar tegen Suljovic kwam De Decker nooit echt in zijn spel en de eerste set ging al snel verloren. In de tweede set had De Decker een kans, maar hij vond de dubbel 1 niet, Suljovic wel en hij haalde ook set twee binnen.

De Decker kon niet meer terugvechten in set drie en Suljovic haalde die set ook binnen met 3-1. De Decker verloor dus met 3-0 in sets.

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts spelen op dinsdag 27 december hun match in de tweede ronde.