World Grand Prix Darts: vlotte overwinning voor nummer één van de wereld, ook andere favorieten laten zich niet verrassen

Zoals u HIER kan lezen, is Dimitri Van den Bergh er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde op de World Grand Prix. Onze landgenoot kreeg vier matchdarts, maar verloor alsnog met 2-1 in sets van Ryan Searle.

Wie nog in actie kwam zondagavond, was Gerwyn Price. De nummer één van de wereld stond tegenover Michael Smith en haalde een zeer hoog niveau. De Welshman won de wedstrijd dan ook vlot met 2-0.

Ook de andere favorieten lieten zich niet verrassen. Onder meer Chisnall haalde het in de topper van Suljovic met 2-1 en ook James Wade kon met 2-1 winnen van Damon Heta. Alle uitslagen van zondagavond kan u hieronder terugvinden via PDC Darts.

𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗢𝗡𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗔𝗣



Last year's runner-up Dirk van Duijvenbode and fifth seed Dimitri Van den Bergh were sent home on the opening night of the @BoyleSports World Grand Prix.



BIG wins for Luke Humphries and Ryan Searle. pic.twitter.com/HdvN7pLyTr