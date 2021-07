Wat staat er deze middag nog op het programma voor onze landgenoten? Kans op medaille in het turnen, ook Croenen komt nog in actie

Er kwamen vandaag al heel wat landgenoten in actie op de Olympische Spelen, maar het is zeker nog niet voorbij. Zo komen deze middag ook nog Croenen, Derwael en Verkest in actie.

Voor Nina Derwael en Jutta Verkest staat er heel wat op het spel vandaag, want zij doen een gooi naar een medaille in de allroundfinale in het turnen. Deze finale begint vanaf 12u50 Belgische tijd. Ook voor Croenen is het dus een belangrijke dag. Hij werkt zijn eerste reeks af in de 100 meter vlinderslag in het zwemmen en gaat zich zo proberen te kwalificeren voor de volgende ronde. Fanny Lecluyse gaf deze ochtend al het goede voorbeeld door zich te plaatsen voor de finale op de 200 meter schoolslag. De zwemreeksen beginnen om 12u.