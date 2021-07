Tweede plaats in reeks brengt Louis Croenen niet in halve finales op 100 meter vlinderslag

Geen nieuwe halve finale voor Louis Croenen. Op de 100m vlinderslag zwom hij naar een tweede plaats in zijn reeks. Verre van slecht dus, maar het was niet voldoende om zich te plaatsen voor de halve finales. Zijn olympisch avontuur zit er bijgevolg op.

Op de 200 meter vlinderslag haalde Croenen wel de halve finales. Op de 100 meter zou dat een moeilijkere opgave worden: Croenen vertrok in baan 8 met de ambitie om een zo goed mogelijke tijd te zwemmen. Halfweg was Croenen zesde en lag de Argentijn Grassi op kop.

VAN PLEK 6 NAAR 2 IN LAATSTE 50 METER

Wellicht verspeelde Croenen in dat eerste deel dus de kans op de kwalificatie. In de laatste vijftig meter kwam Croenen nog sterk opzetten. De zege was voor Grassi (52"07), maar Croenen bleef wel onder meer de Bulgaar Ivanov voor en zwom nog naar een tweede plaats in 52"23.

Het was nog even afwachten of hij daarmee in de halve finales geraakte, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Daar was een tijd van 51"72 nodig.