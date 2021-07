Derwael eindigt zesde en ziet haar concurrente aan de brug de allroundfinale winnen, 15-jarige Verkest is 23ste

Met Nina Derwael en Jutta Verkest stonden er twee Belgische turnsters in de allroundfinale. Dat is al mooi op zich. Derwael toonde zich bij de betere gymnastes en eindigde op de 6de plaats. Voor Verkest werd het de 24ste plek. Olympisch goud was weggelegd voor Lee.

Derwael begon met de sprongoefening, haar minst favoriete nummer. Na haar sprong stond ze achtste: een degelijke start. Nadien ging het naar 'haar' brug, met opnieuw een prestatie waar de elegantie van afspatte. Wel had ze bij de landing een klein hupje nodig. Ze haalde hiermee een score van 15.266 (eerder op de Spelen haalde ze al 15.400 aan de brug). Na de tweede rotatie stond Derwael in de top vijf. Ondanks een aarzelende opsprong op de evenwichtsbalk kon Derwael die positie behouden. Na haar vloeroefening leverde ze wel een plekje in, al zaten daar zeker mooie elementen in: het werd een verdienstelijke zesde plaats voor Nina Derwael. VERKEST IS ERVARING RIJKER EN RONDT MOOI AF Jutta Verkest kwam voor het laatste in actie op deze Olympische Spelen. Ze begon met een goede vloeroefening en sprong: als benjamin van het hele pak stond ze zo knap in de top 15. Aan de brug raakte ze met haar voeten echter de grond, daardoor tuimelde ze naar de 24ste en laatste plaats. Zwaar hoeft ze daar niet aan te tillen, want op de balk sloot ze haar Spelen schitterend af, waardoor ze nog een positie steeg. De overwinning in de allroundfinale is voor de Amerikaanse Sunisa Lee, de grote concurrente ook voor Nina Derwael zondag aan de brug met ongelijke leggers. Aan die brug haalde Le overigens een score van 15.300, hiermee deed ze lichtjes beter dan Derwael.