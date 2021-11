Luca Brecel staat in kwartfinale English Open en maakt zich op voor zesvoudige wereldkampioen

Luca Brecel heeft een topaffiche beet, een ontmoeting met een zesvoudig wereldkampioen. De kwartfinales halen was een eerste zaak die Brecel hiervoor moest verwezenlijken op de English Open en daar slaagde hij ook in. Hij won zijn achtste finale met 4-2.

De Schot Patrick Fraser was in die wedstrijd de tegenstander van Brecel. Bij 1-1 was nog alles mogelijk. Brecel kwam nadien 2-1 voor en het vierde frame was cruciaal. Fraser begon eraan met een 65-break, maar Brecel kon het frame toch nog winnen: 3-1 dus.

Die tussenstand gaf onze landgenoot uitzicht op de overwinning. Fraser vond wel de aansluiting, maar door een 70-break weg te potten verzekerde Brecel zich van de zege. En van de bijhorende plek in de kwartfinales.

De volgende opponent voor Brecel: niemand minder dan Ronnie O'Sullivan. Een mooie gelegenheid voor Brecel om zich met zo'n grote naam uit de snooker wereld te meten, en wie weet uit te pakken met een stunt.