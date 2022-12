Luca Brecel blijft kalm in opener op de English Open, jonge Belg stunt bijna tegen wereldkampioen Ronnie O'Sullivan

Luca Brecel heeft op de English Open zijn 1e ronde gewonnen. Ben Mertens kon dan weer bijna stunten tegen Ronnie O'Sullivan.

De English Open is het volgende snookertornooi van het seizoen. 2 Belgen stonden in de 1e ronde. Zo moest Luca Brecel het opnemen tegen Mark Joyce. Ben Mertens speelde tegen zijn idool en wereldkampioen Ronnie O'Sullivan.

Brecel opende de partij het best tegen Joyce, maar de Engelsman maakte met een 105-break weer gelijk. Daarna liep Brecel 2 frames uit, maar Joyce kwam met onder meer een 137-break weer langszij. Brecel liet zich niet uit zijn lood slaan en speelde de tafel met een break van 101 punten leeg. De Belg won met 4-3.

Mertens stond voor een moeilijke opdracht en O'Sullivan maakte dat meteen duidelijk. Hij liep 3-0 uit. Mertens knokte zich terug in de wedstrijd en kwam weer langszij. Het kwam tot een beslissend frame. Daarin maakte O'Sullivan het af: 4-3. Achteraf had O'Sullivan veel lof voor de jonge Belg: "Hij speelt goed en heeft een goed snookerbrein. De sky is the limit voor hem."