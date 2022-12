Luca Brecel biedt dapper weerwerk maar buigt het hoofd voor viervoudig wereldkampioen in finale English Open

Luca Brecel heeft dapper weerwerk geboden in de finale van de English Open. Dat een viervoudig wereldkampioen finaal te sterk was, is zeker geen schande.

Het was sowieso al een fantastisch toernooi geweest voor Brecel, met overwinningen tegen Judd Trump en Mark Allen. In de finale kreeg onze landgenoot met Mark Selby nog een klepper tegenover zich. In de eerste sessie was Brecel door het winnen van drie frames op rij teruggekeerd tot 4-4. SELBY START STERK IN AVONDSESSIE Dat momentum diende Brecel te bevestigen in de avondsessie, maar door een scherpe start van Selby bleek dat niet mogelijk. Al snel tot het 6-4 voor de Brit. Een break van 122 gaf Brecel moed in het volgende frame. Vervolgens liep Selby echter uit naar 8-5. Brecel haalde nadien nog één frame binnen, maar daarna stopte het verhaal. Selby veroverde met 9-6 de titel en deed zijn reputatie van steevast zijn finales te winnen opnieuw alle eer aan. Luca Brecel was een meer dan verdienstelijke verliezend finalist op de English Open snooker.