Deontay Wilder wil meer appreciatie en haalt uit naar Mike Tyson: "Ik zou hem helemaal afmaken"

Deontay Wilder verlengde afgelopen weekend zijn WBC-titel bij de zwaargewichten. Hij versloeg de Cubaan Luis Ortiz met een KO na zeven ronden. Enkele dagen na de kamp haalde uit naar Mike Tyson.

Mike Tyson woonde het duel tussen Luis Ortiz en Deontay Wilder bij en volgens Wilder was de bokslegende onder de indruk. The Bronze Bomber vond dat niet genoeg: "Ik zou willen dat hij daar ook eens voor uitkomt. Achter gesloten is dat allemaal lief, maar wanneer eens publiekelijk? De geschiedenis is de geschiedenis. Laat het gaan makker!"

Wilder denkt dan ook dat hij de hardste slag heeft uit de geschiedenis van het boksen: " ik ben de hardest-hitting puncher in boxing history, punt! Tyson had combinaties nodig om te winnen, ik kan verschikkelijk hard slaan. Ik tegen Tyson in 1986? Ik zou hem verrot slaan."