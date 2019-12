Pieter Devos wint niet in Madrid, maar pakt toch leiding in wereldbekerstand: "Ongelooflijk trots"

Pieter Devos won twee weken geleden nog de prestigieuze jumping van Stuttgart, zondag eindigde onze landgenoot op de derde plaats in Madrid.

Door die derde plek is Devos (33) leider in de wereldbekerstand van West-Europa. Ook is hij al zeker van een plaats in de wereldbekerfinale in Las Vegas. Die loopt van 15 tot en met 19 april volgend jaar.

Negen combinaties moesten de barrages maken. Daarin bleven er vier foutloos waaronder Devos. Slechts op 36 honderdsten eindigden Devos en Espoir van de overwinning. Marcus Ehning ging met de zege aan de haal. Christian Ahlmann werd tweede.

De wereldbeker zit nu in de helft en Devos heeft acht punten voorsprong op de Zwitser Steve Guerdat. Scott Brash staat derde. "Eerste" Belg is Celine Schoonbroodt-de Azevedo op de zevende plek.

"De vier wereldbekermanches die ik reed, heb ik alle vier foutloos gedaan", reageerde Devos bij Sporza. Ook heb ik vier keer op het podium gestaan met verschillende paarden. Ik ben dan ook heel blij, ook omdat ik aan de leiding sta."