Belgische ijshockeydames geweldig gestart op WK

De Belgische ijshockeyvrouwen hebben woensdag hun eerste wedstrijd gewonnen op WK. De dames versloegen gastland Bulgarije met 4-2.

De Belgian Blades zorgden op het WK ijshockey voor dames meteen voor een stunt door gastland Bulgarije te verslaan met 4-2. Al na 45 seconden was het raak voor de Belgen. Lotte De Guchtenaere scoorde het eerste doelpunt uit de wedstrijd.

Twee minuten later was het Liesa Bosmans die voor de 2-0 zorgde. In het tweede kwart kwamen de Bulgaarse dames terug tot 2-2, maar de Belgische dames kregen de motor opnieuw aan de praat en maakten nog 4-2.

"We beginnen goed en daarna zakt het wat in. Ik had mijn speelsters daarvoor gewaarschuwd", legt bondscoach Sven Van Buren uit. "Tegen Zuid-Afrika moeten we klaar zijn."

Zuid-Afrika is donderdag de volgende tegenstander van België. De Afrikaanse dames verloren met 11-4 van Roemenië. Enkel de winnaar gaat door naar het volgende WK in divisie 2. België staat in divisie drie.