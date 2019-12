Fanny Lecluyse bereidt zich in alle stilte voor op stage in Belek: "Ik hoop dat Victor mee mag"

Topzwemster Fanny Lecluyse is momenteel op stage in het Turkse Belek. Daar wil ze zich in alle rust voorbereiden op de Olympische Spelen. Die doorbrengen met haar vriend Victor Campenaerts is haar droom.

Het is al een zekerheid dat Fanny Lecluyse volgende zomer deelneemt aan de Olympische Spelen. Momenteel bereidt ze zich in het Turkse Belek -samen met Team Belgium- in alle rust voor op Tokio. "Het is rustgevend dat ik al zeker ben van Tokio", vertelt Lecluyse in Het NIeuwsblad. "Het neemt de stress weg. Alleen is een goede voorbereidende wedstrijd vinden vaak lastig."

Lecluyse wil op de Spelen voor een medaille gaan. "De finale halen op een WK langebaan heeft me enorm veel vertrouwen gegeven. In die finale kwam ik niet in een goed ritme. Op de Spelen is dat van uiterst belang. Wie het beste recupereert van de halve finale zal top zijn in de finale. Ik wil daar knallen."

Samen met Victor

De zwemster hoopt in Tokio samen met haar metgezel Victor Campenaerts te kunnen vertoeven. Al is die nog niet zeker van een plek in de wielerselectie. "Ik hoop het heel hard dat hij mee mag. Over het WK spreken we niet meer. Nu focussen we ons op de trainingen en op het genieten van het leven. Maar de Spelen zijn zijn droom. Hij mag zeker een medaille ambiëren."