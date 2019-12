Thomas Detry begint uitstekend in Mauritius en staat na eerste dag op de zesde plaats

De European Tour trekt deze week naar het eiland Mauritius. Nicolas Colsaerts, Thomas Detry en Thomas Pieters staan er op de deelnemerslijst.

Thomas Detry is in elk geval -en met voorsprong- de beste Belg na één dag in Mauritius. Hij had in de openingsronde 67 slagen nodig en staat op een zesde plaats. Nicolas Colsaerts begon ook prima en staat op een 22e plaats met 69 slagen. Hij wordt deze week bijgestaan door zijn vrouw Rachel als Caddie.

Pieters miste zijn start dan weer compleet en staat op plaats 117 en moet serieus achtervolgen deze week. Romain Langasque, Brandon Stone, Grant Forrest, Rasmus Højgaard en Benjamin Hebert staan na één dag alle vijf naast elkaar aan de leiding, Detry is hun eerste achtervolger.