Pieter Timmers laatste in finale van 50m vrij op EK, maar kan wel met Belgisch record naar huis

Pieter Timmers is op het EK kortebaanzwemmen in de finale van de 50m vrij naar een zevende plaats gezwommen. Dat was dus ook de laatste plaats, maar na de halve finale was dat nummer voor hem al geslaagd. Daarin had hij immers een nieuw Belgisch record neergezet.

Ook in de halve finales had Timmers beslag gelegd op een zevende plaats met een tijd van 21.22. Ruimschoots een verbetering van zijn persoonlijk record, maar zo stelde hij ook het nationale record scherper. Zeker en vast dus een opsteker. IN ZELFDE TIJD ALS BOCCHIA Timmers werkte de finale af in een tijd van 21.35. Daarmee eindigde Timmers in dezelfde tijd als Bocchia, maar onze landgenoot moest de Italiaan toch nog net voor laten gaan. De Europese titel was voor Morozov, die Manaudou en Lobanovskii aftroefde. Nu de 50m vrij achter de rug is, gaat de aandacht van Timmers naar de 100m vrij. Dat nummer staat zaterdag op het programma.