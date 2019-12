Triatleet klopt in zijn eentje team met Cav en Mo Farah

De Noor kwam binnen in een tijd van 3:25:21, net geen vier minuten sneller dan het vorige wereldrecord, dat Blummenfelt vorig jaar liep in Bahrein.

Opvallend: Blummenfelt was in zijn eentje sneller dan het "Legends team", bestaande uit zwemster Chloe McCardel, wielrenner Mark Cavendish en langeafstandsloper Mo Farah! Dit trio finishte na 3:31:49.

Om u een idee te geven: Blummenfelt legde 90 vlakke kilometers af met een gemiddelde van bijna 48.2 km/h. Cavendish klokte af met een gemiddelde van 47 km/h. In de afsluitende halve marathon liep een frisse Mo Farah een tijd van 1U07. Toch liep de Noor, die het zwemmen en fietsen al in de benen had, nog tien seconden sneller. Met andere woorden, een fenomenale prestatie van Blummenfelt.

Seriously? Kristian Blummenfelt just won Bahrain 70.3 in 3:25, beating the "dream relay team" by 6 min - biking faster than Mark Cavendish and running faster than Mo Farah on top of that. 48.2 km/h for 90k and then a 1:07 half marathon?! The guy is an aerobic animal! #triathlon pic.twitter.com/GcPyVFcOEh