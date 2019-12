📷 Horroblessure voor Alistair Overeem in het slot van loodzware kamp

Vier seconden voor het einde van de partij sloeg het noodlot toe voor Alistair Overeem. De Nederlander stond voor op punten, maar werd toen KO geslagen door Rozenstruik. . Een hevig bloedende lip, waarvan hij een deel miste, was voor de scheidsrechter het sein om de wedstrijd stop te zetten en Rozenstruik uit te roepen tot winnaar.

Alistair Overeem pictured here after his fight with Rozenstruik. Nasty looking lip. #UFCDC pic.twitter.com/VPJj3JnnNM

If getting KO’d in the last 10 seconds of the fight wasn’t bad enough, Overeem’s lip exploded pic.twitter.com/R536TuiYFU