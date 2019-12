Anthony Joshua is helemaal terug na zege tegen Andy Ruiz: "Hij heeft met het hoofd gebokst"

Zaterdagavond klopte Anthony Joshua de Mexicaanse Amerikaan Andy Ruiz Jr. Revanche dus voor Joshua die het nu veel tactischer aanpakte en de zege op punten binnenhaalde.

Bokskenner Alain Van Driessche analyseerde bij Sporza de kamp: "Het was helemaal niet zo spectaculair als vorige keer. In de eerste kamp vocht Joshua en nu bokste hij, veel meer met het hoofd dan met het hart. Hij wist dat hij op de korte afstand in de problemen zou komen tegen Ruiz."

Andy Ruiz Jr. is met zijn 128 kilo wel geen alledaagse tegenstander: "Hij woog 7 kilo meer in vergelijking met de eerste kamp. Hij hield heel de week angstvallig zijn t-shirt aan en toen hij op de weegschaal ging staan woog hij 128 kilo. De organisatoren vielen net niet van hun stoel." Het was wel een verdiende zege: "De scores spreken voor zich, maar het was wel voorzichtiger. Als Ruiz dichter kwam, was het meteen aanklemmen. Een terecht resultaat, maar echt spectaculair werd het niet."